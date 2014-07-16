Делегацию родственников участников АТО пригласили в Администрацию президента

Как передает корреспондент УНИАН, с кем они там будут встречаться, пока не известно.

Митинг под стенами АПУ продолжается. Митингующие жалуются журналистам, что самая тяжелая ситуация сейчас в зоне АТО сложиласьвозле пограничного пункта “Изварино”, где, по их словам, украинские военнослужащие оказались, фактически, в окружении.Читайте такжеРодственникам участников АТО у Администрации президента предлагают встречу с замминистра обороны

Как рассказала одна из участников митинга Елена Стесюк, брат которой находится в том месте, украинские военнослужащие еще с субботы, 12 июля, подвергаются массированным атакам как со стороны террористов, так и со стороны российских войск. У украинских военнослужащих закончились вода, продукты питания и боеприпасы, однако они не получают никакого подкрепления со стороны сил АТО.