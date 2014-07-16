В Госсанэпидемслужбе заговорили о грязной одежде и отравлениях на Майдане

При отсутствии срочных мер, направленных на предотвращение возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, существует угроза осложнения санитарно-эпидемической ситуации на Майдане.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

В сообщении говорится, что на заседании штаба по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия в центре столицы специалисты выражали обеспокоенность условиями проживания и питания жителей палаточного городка.

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«Грязное белье и одежда, которых необходимо обеззаразить (утилизировать), отсутствие возможности для стирки и соблюдения правил личной гигиены, неподобающие условия приготовления еды и питания граждан, не хватает дезинфекционных средств, а также необходимо заменить палатки», - отмечают в Госсанэпидемслужбе.

За период существования Майдана зарегистрировано 10 случаев острых кишечных инфекций среди участников акций.

«Это количество незначительное, и люди, которые обратились в больницы с подозрением на кишечные инфекции, указывают как причину пищевой фактор», - говорится в сообщении.

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В Госсанэпидемслужбе подчеркивают необходимость решения вопроса запрещения торговли на Майдане скоропортящейся продукцией с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными инфекционными заболеваниями, массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями). Также отмечается, что существует риск эпидемических осложнений при приготовлении еды и питания граждан в неподобающих условиях.

Кроме того, в СЭС отмечают необходимость усиления контроля над соблюдением санитарных норм и правил на объектах жизнеобеспечения (системы питьевого водоснабжения, канализации и тому подобное), а также проведения лабораторных исследований факторов окружающей среды в центральной части города, в том числе в палатках.