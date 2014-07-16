В центре Киева произошло ограбление со стрельбой

Столичная милиция принимает меры по установлению лиц, причастных к стрельбе и ограблению граждан на улице Шота Руставели.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, сегодня около 9.30 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что неизвестные лица совершили разбойное нападение возле здания одного из столичных банков.

Читайте такжеНочью на радиорынке в Киеве произошел пожар

На место происшествия были немедленно направлены несколько нарядов милиции и следственно-оперативная группа Печерского райуправления. Правоохранители установили, что около 9.00 неизвестные подбежали к двум мужчинам, которые находились у здания банка и, применив предмет, похожий на оружие, завладели их имуществом. После чего злоумышленники сели в автомобиль и скрылись.

На месте происшествия работают правоохранители.

Читайте такжеВ Киеве эвакуировали вокзал после сообщения о минировании

Информация о происшествии внесена в Единый учет Печерского райуправления столичной милиции. Принимаются меры по задержанию лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.