Казюлькин передумал увольняться с должности начальника Киевского метрополитена

Об этом говорится в «разъяснении информации об увольнении с занимаемой должности начальника Киевского метрополитена Руслана Казюлькина», размещенном на официальном сайте Киевского метрополитена.

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В разъяснении сказано, что 15 июля 2014 года в Киевский метрополитен поступило распоряжение Киевского городского головы от 14.07.2014 № 76 об увольнении Казюлькина с занимаемой должности начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» 16 июля 2014 года по собственному желанию.

«В связи с этим возникает потребность предоставить разъяснения относительно сложившейся ситуации. Во время личной встречи 2 июля с Киевским городским головой Виталием Кличко руководителю метрополитена было предложено написать заявление об увольнении с занимаемой должности. Обоснованием написания данного заявления была проверка готовности к последующему сотрудничеству Казюлькина с новым руководством города», - сказано в сообщении.

Отмечается, что, в соответствии с Законом Украины "О городском электрическом транспорте" и уставом КП "Киевский метрополитен", прием и увольнение руководителя с занимаемой должности согласовывается с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта, в пределах его полномочий, и осуществляется Киевским городским головой по представлению директора Департамента и согласованию с заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, чего сделано не было».

«Ввиду сложной ситуации, которая сложилась в стране и на предприятии, а также учитывая трагические события в Московском метрополитене, Казюлькин подал Киевскому городскому голове Виталию Кличко заявление об отзыве заявления об увольнении», - сказано в разъяснении.

Как сообщал УНИАН, Казюлькин был назначен начальником Киевского метрополитена 16 мая текущего года.

15 июля Кличко своим распоряжение уволил Казюлькина.