Киевляне принесли цветы к посольству РФ: "Остаемся людьми и сочувствуем"

Киевляне возложили цветы и записки с соболезнованиями возле посольства РФ в память о погибших в аварии в московском метро.

Несмотря на то, что Россия продолжает эскалацию конфликта на Донбассе, украинцы решили показать, что остаются людьми и сочувствуют пострадавшим в трагедии.

Приходить к посольству с цветами и свечками жители города начали еще вчера, в день трагедии.

Напомним, в результате трагедии, которая произошла 15 июля в Москве, погибли 22 человека, около 160 человек ранены.