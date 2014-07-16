Киевляне принесли цветы к посольству РФ: "Остаемся людьми и сочувствуем"
13:37, 16 июля 2014Киев
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Несмотря на то, что Россия продолжает эскалацию конфликта на Донбассе, украинцы решили показать, что остаются людьми и сочувствуют пострадавшим в московской трагедии.
Киевляне возложили цветы и записки с соболезнованиями возле посольства РФ в память о погибших в аварии в московском метро.
Несмотря на то, что Россия продолжает эскалацию конфликта на Донбассе, украинцы решили показать, что остаются людьми и сочувствуют пострадавшим в трагедии.
Приходить к посольству с цветами и свечками жители города начали еще вчера, в день трагедии.
Напомним, в результате трагедии, которая произошла 15 июля в Москве, погибли 22 человека, около 160 человек ранены.
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