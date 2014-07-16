Милиция получила сообщение о заминировании ТРЦ "Атмосфера" в Киеве

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в подразделении связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве.

«Сообщение поступило около 13:00 к нам. Позвонили администратору (торгово-развлекательного центра - УНИАН), сказали, что на стационарный телефон позвонил неизвестный и сказал, что торговый центр заминирован, а уже администратор обратился в милицию», - сказали в пресс-службе МВД.

В пресс-службе также отметили, что на место уже выехали взрывотехники и кинологи.

Как сообщил агентству один из сотрудников ТРЦ «Атмосфера», в настоящее время проходит эвакуация людей из торговых залов.

Как сообщал УНИАН, 14 июля аноним сообщил о минировании трех других столичных ТРЦ - «Магеллан», «Ocean Plaza» и «Украина». Также на спецлинию «102» поступило сообщение о минировании одного из ведущих гипермаркетов по продаже строительно-хозяйственных товаров на проспекте Григоренко. Посетители и сотрудники ТРЦ и гипермаркета были эвакуированы, однако позже информация о минировании не подтвердилась.