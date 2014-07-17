Киевляне в вышиванках попрощались с Новодворской

В Киеве люди со свечами и в вышиванках пришли почтить память российской диссидентки Валерии Новодворской, сообщает ТСН.uа.

Панихида прошла в Михайловском златоверхом соборе. Людей собралось немало. Некоторые даже пришли с детьми.

Все, кто пришел провести дисидентку в последний путь, признавались, ценили ее как личность и восхищались ее жизненным путем и гражданской позицией. А также уважали ее за любовь и поддержку Украины.

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"Мне очень тяжело. Это такой был человек, ну я не знаю, и политик . Она очень любила Украину. Так как она любила, так как она помогала, это видимо не будет еще скоро такого политика, который бы так относился к Украине и украинцам как она", - рассказала женщина, которая пришла почтить память Новодворской.