В Киеве совершено покушение на и.о. начальника Госэкоинспекции

Как отмечается в сообщении, сегодня, 17 июля, «около 8:30 по дороге на работу у входа в здание Госэкоинспекции в Киевской области по ул. Васильковской, 3 к Александру Зайченко со спины подошли двое неизвестных и открыли огонь, нанеся ему 5 ранений. Пострадавший госпитализирован».

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Как отметили в министерстве, Зайченко работает на должности и.о. начальника Киевской областной экоинспекции почти два месяца. Также недавно министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник сделал представление в Кабмин о назначении Зайченко заместителем министра – руководителем аппарата Минэкологии.

При этом в сообщении отмечается, что «формальный руководитель областной экоинспекции – ставленник бывшей власти Януковича – скрывается от увольнения по больничным».

По данным министерства, за непродолжительный период работы на своей должности Зайченко выявил на территории Киевщины довольно много нарушений экологического законодательства. В частности, речь идет о выявлении масштабной и хорошо организованной браконьерской деятельности. С первого дня работы Зайченко взялся за разрушение коррупционных схем, тщательно следил за условиями природоохранного законодательства. Очевидно, именно такая принципиальная деятельность и стала причиной нападения на него, считают в министерстве.