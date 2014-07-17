В Киеве зарегистрировались более 10 тыс. переселенцев

Об этом сообщает сайт Главного управления Госсанэпидслужбы в Киеве. В частности, помощи в столице попросили 3872 граждан из Крыма и 6441 граждан из восточных областей Украины.

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Из них 559 переселенцев, по их желанию и необходимости, были размещены и проживают в различных заведениях города Киева.

Другие переселенцы размещены в частном жилье жителей Киева и Киевской области.

559 переселенцев, в том числе 155 детей (из них 5 детей в возрасте до года и 150 детей в возрасте от 1 до 16 лет) размещены в 11 учреждениях Киева (4 санаториях, 1 центре социальной реабилитации и 6 - отелях, хостелах и общежитиях Киева).

"Питание организовано для проживающих в 4 санаториях и Центре социальной реабилитации "Ковчег" всеукраинского общественного благотворительного фонда "Родительская забота", для жителей других заведений (гостиниц, хостелов и общежитий) Киева - питание самостоятельное", - говорится в сообщении.

В Госсанэпидслужбе добавили, что во всех заведениях, где проживают переселенцы, есть централизованное водоснабжение и горячая вода.

Как сообщалось ранее, в столице не хватает места для поселения семей беженцев из восточных областей.