Кличко представил коллективу киевского метрополитена нового гендиректора

"Без наполнения бюджета города мы не сможем решить никакие проблемы, в том числе и проблемы метрополитена. Поэтому в направлении борьбы с коррупцией я бы хотел опираться на людей и на профессиональный коллектив", - сказал Виталий Кличко, передает "Сегодня".

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По его словам, долги метрополитена на сегодняшний день огромны. В этом году метро было дотационным на 370 млн грн, а в следующем году ожидаемый размер дотаций составит еще на 200 млн грн больше. Поэтому основной задачей, которую поставил Виталий Кличко перед коллективом столичного метрополитена, стало повышение экономического КПД.

В свою очередь, новый гендиректор метрополитена заявил, что его основная цель – это улучшать и развивать метро в столице. "Я имею опыт на руководящих должностях более 10 лет. Я уверен, что в стенах метрополитена сформировалась высокопрофессиональная команда, и мы вместе достигнем нашей цели", - сказал он.