Кличко представил коллективу киевского метрополитена нового гендиректора
Новым генеральным директором коммунального предприятия "Киевский метрополитен" назначен Виктор Брагинский. Мэр Киева Виталий Кличко уже представил нового руководителя коллективу предприятия.
"Без наполнения бюджета города мы не сможем решить никакие проблемы, в том числе и проблемы метрополитена. Поэтому в направлении борьбы с коррупцией я бы хотел опираться на людей и на профессиональный коллектив", - сказал Виталий Кличко, передает "Сегодня".
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По его словам, долги метрополитена на сегодняшний день огромны. В этом году метро было дотационным на 370 млн грн, а в следующем году ожидаемый размер дотаций составит еще на 200 млн грн больше. Поэтому основной задачей, которую поставил Виталий Кличко перед коллективом столичного метрополитена, стало повышение экономического КПД.
В свою очередь, новый гендиректор метрополитена заявил, что его основная цель – это улучшать и развивать метро в столице. "Я имею опыт на руководящих должностях более 10 лет. Я уверен, что в стенах метрополитена сформировалась высокопрофессиональная команда, и мы вместе достигнем нашей цели", - сказал он.