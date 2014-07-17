Андреевский спуск планируют перекрывать по выходным дням для движения транспорта

Об этом он заявил в эфире радіо "Свобода". Также, по его словам, в будущем будут установлены болларды, чтобы по улице имели разрешение передвигаться только жители, специальные службы и люди с соответствующим разрешением. Еще одной насущной проблемой является обеспечение спуска общественным обслуживанием.

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"Движение, торговля и сервисное обслуживание - это ключевые вопросы, которые рассматривались на совещании. И в ближайшее время планируется шаг за шагом выполнять поручение относительно решения этих проблем", - заявил мэр.

Также он отметил, что это план сохранения только для одной улицы, а в Киеве таких очень много, поэтому начинать надо как можно быстрее.

Последняя реконструкция Андреевского спуска проводилась 2 года назад и тогда было потрачено почти 70 млн грн. Однако после трагических событий в центре Киева, по улице начал активно ездить транспорт, поэтому старинная брусчатка ежедневно разрушается.