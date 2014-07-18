В Киеве возле посольства Нидерландов собралось около тысячи человек

У посольства Нидерландов в Киеве уже собралось около 1000 человек, чтобы выразить свои соболезнования погибшим во время авиакатастрофы с пассажирским самолетом в Шахтерском районе Донецкой области, пишет ТСН.uа.

Как сообщает корреспондент ТСН, некоторые киевляне пришли с детьми. Шокированные трагедией люди кладут цветы, игрушки, зажигают свечи и продолжают молча стоять возле здания.

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Вместе с другими киевлянами к посольства прибыла украинская певица Руслана. Она, как и другие присутствующие там горожане, принесла с собой свечи.

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Как уже ранее сообщалось, киевляне с плакатами "Путин - убийца" несут игрушки и цветы к посольству Нидерландов.