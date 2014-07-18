По факту взрывов на Майдане Независимости милиция открыла уголовное дело

Как сообщили УНИАН в ОСО столичной милиции, сегодня около 3-х часов ночи на Майдане Незалежности произошли два взрыва неустановленных предметов, в результате чего пострадал 45-летний мужчина. Он с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу.Читайте такжеНочью на Майдане прозвучали два мощных взрыва, есть раненый

Собранные сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского райуправления ГУМВД Украины в городе Киеве открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.