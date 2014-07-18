Киевлянам не нравится «контингент» на Майдане

Согласно закрытого опроса Киевского международного института социологии (КМИС) ,проведенного с 1 по 5 июля этого года, переданном УНИАН, 82 % киевлян негативно относятся к пребыванию людей на Майдане Независимости, а 89% жителей города настаивают, что баррикады нужно демонтировать. Это связано с тем, что изменилось отношение к людям пребывающим на Майдане.

Читайте такжеНочью на Майдане прозвучали два мощных взрыва, есть раненый В частности, 80% киевлян поддерживали участников протестов 2013-2014 гг., однако сейчас 79% населения считает, что Майдан превращается в местонахождение преступных элементов и лиц, не имеющих определенного места жительства.

Лишь 13% киевлян нашли позитив в нахождении людей на Майдане сегодня, однако 66% видят негативные мотивации их пребывания на центральной площади. В частности, 44% киевлян считают, что этим людям просто нечего делать, 19% что они таким образом зарабатывают деньги (и меняют свои взгляды в зависимости от того, кто им платит), и 4% киевлян имеют мнение, что люди, которые сейчас на Майдане, просто не могут вернуться домой.

В опросе приняли участие более 1 тысячи человек во всех районах Киева.