Милиция Киева получила сообщение о минировании двух торговых центров

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, по месту расположения торговых центров выехали специалисты взрывотехнических служб, кинологи и работники МЧС.

Сведения внесены в Единый учет соответствующих районных управлений столичной милиции.

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Как сообщал УНИАН, по данным столичной милиции, за последние несколько дней к ним поступило около 15 сообщений о заминировании тех или иных объектов. Все они оказались ошибочными. По каждому такому факту открыто уголовное производство.