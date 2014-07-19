В Киеве неизвестные заявили о заминировании Главпочтамта и двух торговых центров
Три анонимных сообщения о заминировании поступили сегодня на спецлинию «102» между 10-ю и 11-ю утра
В Киеве неизвестными сделаны анонимные сообщения о заминировании помещений Главпочтамта и двух торговых центров.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.
Три анонимных сообщения о заминировании поступили сегодня на спецлинию «102» между 10-ю и 11-ю утра.
«В первом речь шла о помещении Главпочтамта на Майдане Незалежности, во втором – о торговом центре на проспекте Свободы в Подольском районе г. Киева, в третьем – также о торговом центре, на улице Беломорской (Деснянский район столицы)», - отметили в милиции.
По месту расположения всех трех объектов выехали специалисты взрывотехнических служб, кинологи и работники МЧС.
Сведения внесены в Единый учет соответствующих районных управлений столичной милиции.
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Правоохранители принимают все необходимые меры, направленные на установление лиц, сообщивших о заминировании.
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