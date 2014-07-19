В Киеве между сотнями самообороны произошло столкновение из-за идеи переформатировать Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев, представитель второй сотни со сцены зачитал документ о переформатировании Майдана, подписанный уполномоченными представителями сотен.

Во время зачитывания списка подписавших документ между представителями сотен самообороны возник конфликт. По словам людей, занимающих Майдан, документ является поводом для того, чтобы выгнать их с центральной части Киева. Вместе с тем, они считают что документ – фальшивка, его не подписывали некоторые люди, которые там указаны.

В ходе потасовки неизвестным был произведен предупредительный выстрел в небо из пистолета.

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Документом предполагалось разобрать баррикады, с привлечением криминалистов, для исключения потери вещественных доказательств событий 20 февраля, убрать весь мусор на Майдане, заменить старые палатки новыми, рассказал корреспонденту УНИАН представитель второй сотни.

По его словам, также документ предполагал создание на территории Майдана гражданской приемной и пункта приема помощи военным в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, 9 июля генеральный прокурор Виталий Ярема поручил руководству МВД и СБУ принять меры по освобождению центральной части Киева, а также 19 помещений, которые находятся в собственности государства, от лиц, которые «отождествляют себя с участниками Революции достоинства и майдановцами».