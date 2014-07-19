Кличко создал Штаб гражданской обороны и призвал киевлян быть бдительными

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о создании в столице Штаба гражданской обороны и призвал киевлян быть бдительными, серьезно относиться к собственной безопасности и не поддаваться на провокации.

Об этом говорится в его обращении к киевлянам в связи с ситуацией в стране, сообщили УНИАН в пресс-службе Кличко.

”Сегодня, когда на востоке страны продолжаются боевые действия, Киев тоже не может чувствовать себя абсолютно безопасно. За четыре последних суток в Киеве было более 20 сообщений о минировании торговых центров, телеканалов, органов государственной власти. Все это делается с целью распылить силы, посеять беспокойство и дезориентировать людей, - отметил Кличко.

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«Учитывая информацию о присутствии диверсионных групп на всей территории Украины, а также пятой колонны с некоторых политиков, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в стране, я обращаюсь к жителям столицы быть внимательными и серьезно относиться к собственной безопасности и безопасности тех, кто рядом”, - отметил мэр Киева.

Он проинформировал, что в Киеве создан Штаб гражданской обороны для координации и быстрого реагирования всех служб. ”Я провел сегодня заседание всех руководителей силовых органов, руководителей коммунальных предприятий столицы и департаментов КГГА. И поставил задачу отработать схему работы в различных ситуациях”, - сказал Киевский городской голова.

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Он призвал киевлян быть внимательными и осторожными, особенно в местах массового скопления людей. ”Чтобы не дать шанса провокаторами и преступникам, ради безопасности жизни в столице, мы - все киевляне должны действовать совместно и ответственно. Сообщайте о подозрительных лицах, не будьте равнодушными и реагируйте на события вокруг себя. Сразу звоните в милицию. Сегодня перед нашей страной стоит много вызовов и угроз. Но, сплотившись, мы победим”, - подчеркнул Кличко.