Андреевский спуск стал пешеходным, пока - только на праздники

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Друзья! С этих выходных перекрыто движение на Андреевском спуске. Пока на выходные и праздничные дни. Также нет уже стихийной парковки на Михайловской площади. Можно свободно гулять, не натыкаясь на дорогие авто, подойти к Ольге с Кириллом и Мефодием", - написал он.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко считает необходимым усилить охрану мостов и транспортных магистралей в Киеве за опасности диверсий.