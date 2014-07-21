Андреевский спуск стал пешеходным, пока - только на праздники
10:37, 21 июля 2014Киев
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Начиная с последних выходных (19-20 июля) Андреевский спуск стал пешеходным.
Андреевский спуск будет пешеходным / Фото УНИАН
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
"Друзья! С этих выходных перекрыто движение на Андреевском спуске. Пока на выходные и праздничные дни. Также нет уже стихийной парковки на Михайловской площади. Можно свободно гулять, не натыкаясь на дорогие авто, подойти к Ольге с Кириллом и Мефодием", - написал он.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко считает необходимым усилить охрану мостов и транспортных магистралей в Киеве за опасности диверсий.
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