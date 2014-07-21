Прокуратура завела дело на милицию и КГГА из-за беспорядка на Майдане

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту бездействия должностных лиц столичной милиции и КГГА, которые не приняли действенных мер для обеспечения правопорядка и разблокирования захваченных административных зданий и транспортных коммуникаций в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Невзирая на неоднократные публичные обращения генерального прокурора Украины и прокурора Киева в адрес работников киевской милиции и КГГА, ситуация в центре столицы остается неизменной: блокируется движение транспорта, совершаются беспорядки, нападения на людей, другие тяжкие преступления.

Читайте такжеНочью на Майдане прозвучали два мощных взрыва, есть раненый

Широкую огласку получил инцидент, случившийся 18 июля на Майдане Незалежности, когда в результате взрыва неустановленного устройства житель палаточного городка получил осколочные ранения и был госпитализирован.

«Очевидно, к таким последствиям привело безответственное отношение к служебным обязанностям как правоохранителей, так и местных чиновников», - заявил прокурор Киева Сергей Юлдашев.

По уголовному производству устанавливается круг служебных лиц, на которых непосредственно возложено исполнение обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению жизнедеятельности города, проводятся другие следственные действия.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Киева.