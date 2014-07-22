Здание парламента охраняют несколько сотен милиционеров

Как передает корреспондент УНИАН, здание Верховной Рады окружили несколько сотен милиционеров. При себе они имеют шлемы и сумки с противогазами. Также милиционеры одеты в защитное снаряжение и бронежилеты.

Читайте такжеСегодня ВР первым вопросом планирует рассмотреть указ президента о частичной мобилизацииКроме правоохранителей, возле ВР дежурят бойцы батальона самообороны “Киев-1”.

В Мариинском парке стоят несколько милицейских автобусов.

Вместе с тем на площади перед парламентом находится лишь несколько митингующих с самодельными плакатами.