Здание парламента охраняют несколько сотен милиционеров
09:53, 22 июля 2014Киев
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Здание Верховной Рады по периметру охраняют несколько сотен правоохранителей, но митингующих у парламента пока нет.
Совет усиленно охраняют
Как передает корреспондент УНИАН, здание Верховной Рады окружили несколько сотен милиционеров. При себе они имеют шлемы и сумки с противогазами. Также милиционеры одеты в защитное снаряжение и бронежилеты.
Читайте такжеСегодня ВР первым вопросом планирует рассмотреть указ президента о частичной мобилизацииКроме правоохранителей, возле ВР дежурят бойцы батальона самообороны “Киев-1”.
В Мариинском парке стоят несколько милицейских автобусов.
Вместе с тем на площади перед парламентом находится лишь несколько митингующих с самодельными плакатами.
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