Правоохранители Киева задержали еще одного "псевдоминера"

Об этом сообщает ОСО Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

«В последнее время в столице участились случаи сообщений о минировании разного рода объектов. По каждому такому случаю следственные подразделения столичной милиции открывают уголовное производство, в рамках которого проводятся мероприятия, направленные на установление лица, сообщившего о ложном минировании. И, как результат, в дальнейшем эти лица привлекаются к ответственности», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудниками столичной милиции был задержан мужчина, который сообщил о минировании одного из объектов в Днепровском районе столицы 19 июля и сразу же после отработки помещения, о котором шла речь в сообщении и прилегающей территории, следственным отделом было открыто уголовное производство по ст.259 УКУ - «Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности».

В дальнейшем, во время отработки разных версий и проведения ряда мероприятий, оперативники задержали 48-летнего местного жителя. В ходе осмотра у него были изъяты мобильные телефоны и сим-карты. Мужчина не отрицает своей вины, однако и мотивы объяснить не может.

Пока задержанному избрана мера пресечения – личное обязательство. Продолжается досудебное расследование.

В милиции отметили, что с начала года следственными подразделениями было установлено и задержано 7 лиц, которым объявлено о подозрении в совершении аналогичных уголовных правонарушений.

Читайте такжеВ Одессе аноним сообщил о минировании Киевского райсудаКроме этого, установлены еще ряд лиц, которые не подлежат уголовной ответственности.

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