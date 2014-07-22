В Киеве ночью горели три автомобиля

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, первый звонок поступил в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в 1:47 о том, что во дворе жилого дома по ул. Гоголевской, 11/39, в припаркованном автомобиле Honda Accord возник пожар. На место происшествия немедленно выехали пожарные Шевченковского района. Уже в 2:11 пожар был ликвидирован, однако огнем был поврежден моторный отсек, салон и правые двери.

Следующее сообщение в Службу спасения 101 о пожаре в припаркованном автомобиле Mercedes по ул. Курчатова, 11, поступило в 2:31. Спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части через несколько минут прибыли по указанному адресу. Огонь был потушен в 3:07, но салон автомобиля успел выгореть.

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В 4:18 дежурный оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве получил звонок о том, что во дворе жилого дома по ул. Дмитриевской, 56-а горит припаркованный автомобиль Mercedes Sprenter. Пожарные 2-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия немедленно и сразу приступили к тушению пожара. В 4:38 огонь был ликвидирован. Вследствие пожара повреждены салон автомобиля, лобовое и боковое стекла.

Во всех трех случаях никто не пострадал. Причина возникновения пожаров выясняется.