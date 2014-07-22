Кличко назначил своим первым замом Никонова, застройщика Киева и партнера Фирташа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время расширенного заседания коллегии КГГА.

Игорь Никонов ранее был руководителем группы советников мэра Киева Виталия Кличко.

Никонов - известный киевский застройщик, владелец компании К.А.Н и бизнес-партнер Левочкина и Фирташа. При его участии возле площади Славы на месте снесенного детского садика был возведен скандальный комплекс "Diamond Hill", который навсегда разрушил ландшафт правого берега Днепра.

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Группа компаний "К.А.Н. Девелопмент", президентом которой является Игорь Никонов, построила ряд жилых комплексов в столице. В частности, Diamond Hill, "Парковый городок", ТРЦ Ocean Plaza, "Комфорт Таун", Arena City, офисный центр "Парус" и другие.

Последний его проект - это сооружение для Дмитрия Фирташа на Кольцевой дороге самого большого в Восточной Европе торгово-развлекательного центра "Республика".