Киевэнерго не дает горячую воду почти 20% домов в Киеве

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Киевэнерго", которая обеспечивает большую часть города горячей водой и отоплением.

В частности, по состоянию на 6:00 в результате повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения временно без ГВС остаются 220 домов. Среди них 8 в Голосеевском, 52 в Дарницком, 87 в Днепровском, 1 в Печерском, 13 в Подольском, 9 в Соломенском, 50 в Шевченковском районах, сообщает РБК-Украина.

В результате плановых ремонтных работ, которые "Киевэнерго" проводит в тепловом хозяйстве в период подготовки к отопительному сезону 2014-2015 гг., временно без ГВС остаются 216 домов: 95 в Голосеевском, 35 в Дарницком, 40 в Днепровском, 3 в Печерском, 23 в Святошинском, 12 Соломенском, 8 в Шевченковском районах.

Читайте также"Киевэнерго" погасило часть долга перед "Нафтогазом" – горячая вода пока будетВ результате проведения гидравлических испытаний теплосетей отключены 2775 домов - 20 в Голосеевском, 1842 в Деснянском, 55 в Днепровском, 858 в Оболонском районах.

В результате проведения реконструкций (полной замены участков) отключены 410 домов - 31 в Голосеевском, 15 в Дарницком, 43 в Деснянском, 24 в Оболонском, 35 в Печерском, 2 в Подольском, 252 в Соломенском, 8 в Шевченковском районах.

Кроме того, в связи с решением правительства относительно ограничения газоснабжения теплоисточников "Киевэнерго" отключено 1486 домов. Среди них 72 в Голосеевском, 2-в Днепровском, 30 в Оболонском, 4-в Подольском, 7 в Святошинском, 911 в Соломенском, 513 в Шевченковском районах.