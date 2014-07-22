Сегодня киевский фуникулер закроют на ремонт

С 22:00 сегодня, 22 июля, до 22 августа 2014 года киевский фуникулер останавливается для проведения ежегодных регламентных работ с выполнением капитального ремонта отдельных узлов (колес, тормозов, тягового привода, управления, связи и сигнализации).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Читайте такжеВласть столицы показала расчеты тарифов на общественный транспорт

Отмечается, что согласно Правилам строения, содержания и осмотра наклонных реечно-канатных подъемников (фуникулеров) ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы, результаты которых принимаются специалистами инспекции Госнадзорохрантруда Украины. В случае позитивных результатов испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год. Последний ежегодный регламентный ремонт выполнен в сентябре-октябре 2013 года.

Как известно, киевский фуникулер эксплуатируется с 1905 г. За это время он трижды подвергался коренной реконструкции – в 1928-м, 1958-м и 1984 годах. Последний раз обследования опорных конструкций проводились в 2006 году.