В Киеве улица Героев Днепра превратилась в реку
10:34, 24 июля 2014Киев
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Часть улицы Героев Днепра в Киеве превратилась в полноводную реку.
Вода заполнила улицу и территорию возле домов / Роман Литвиненко
В Киеве, утром 24 июля, жители улицы Героев Днепра оказались частично отрезаны от мира. Улицу и придомовые территории затопила вода, которая заполнила ее очень быстро и продолжает прибывать.
В квартирах теперь отсутствует не только горячее водоснабжение, которое возобновится в лучшем случае только с отопительным сезоном, но и холодное, в некоторых подъездах отсутствует электричество.
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