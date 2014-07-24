В Киеве улица Героев Днепра превратилась в реку

В Киеве, утром 24 июля, жители улицы Героев Днепра оказались частично отрезаны от мира. Улицу и придомовые территории затопила вода, которая заполнила ее очень быстро и продолжает прибывать.

В квартирах теперь отсутствует не только горячее водоснабжение, которое возобновится в лучшем случае только с отопительным сезоном, но и холодное, в некоторых подъездах отсутствует электричество.