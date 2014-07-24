В Киеве улица Героев Днепра превратилась в реку

10:34, 24 июля 2014
Киев
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Часть улицы Героев Днепра в Киеве превратилась в полноводную реку.

Вода заповнила вулицю і територію біля будинків / Роман Литвиненко

В Киеве, утром 24 июля, жители улицы Героев Днепра оказались частично отрезаны от мира. Улицу и придомовые территории затопила вода, которая заполнила ее очень быстро и продолжает прибывать.

В квартирах теперь отсутствует не только горячее водоснабжение, которое возобновится в лучшем случае только с отопительным сезоном, но и холодное, в некоторых подъездах отсутствует электричество.

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