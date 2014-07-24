Киевсовет три часа пересматривал повестку дня сегодняшнего заседания

Как передает корреспондент УНИАН, уже проголосована повестка дня сегодняшнего заседания в целом. За окончательный вариант проголосовали 66 депутатов Киевсовета. После этого был объявлен перерыв до 15.00.

В результате проведенных обсуждений и споров депутаты решили снять сегодня с рассмотрения 4 из 15 вопросам, которые были внесены в проект повестки дня. В частности, снято рассмотрение проекта решения об упорядочении структуры КГГА; о порядке предоставления инвалидам разрешения на установку гаражей; об увеличении уставного капитала КП “Хозкомобслуживания”; о ликвидации коммунальных предприятий: Конча-Заспа, Святошинское и Дарницкое лесопарковое хозяйства путем присоединения к КАО “Киевзеленбуд”.Читайте такжеКиевсовет отменил реконструкцию Гостиного двора: депутаты предлагают вернуть комплекс городу

Вместе с тем депутаты в ходе долгих обсуждений решили внести в повестку дня проект решения “о мерах по наполнению бюджета Киева, экономному и рациональному использованию бюджетных средств и усилению финансово-бюджетной дисциплины в 2014 году”, а также вопрос о создании временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке коммунальных предприятий города и других субъектов хозяйствования, в уставных капиталах которых есть доля территориальной общины. Цель обоих проектов решения - способствовать разрешению проблемы финансирования разных сфер города, учитывая бюджетную дыру в 3,2 млрд грн.