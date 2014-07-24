Среди бойцов АТО на Донбассе около 3,5 тысяч киевлян - Киевсовет

В боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции принимают участие около 3 тыс. 500 киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Киевсовета во время своего доклада председатель временной контрольной комиссии горсовета по вопросам обеспечения киевлян, которые принимают участие в АТО на востоке Украины, Александр Харченко.

В частности, сказал он, бойцы из Киева несут службу в подразделениях разного подчинения - Министерства обороны, Нацгвардии, МВД, Госпогранслужбы, СБУ. По его словам, сейчас трудно назвать точное количество киевлян, которые служат в зоне АТО, но ориентировочно “можно сказать, что к моменту третьей волны мобилизации, которая была объявлена два дня назад, их количество составляло около 3-3,5 тысяч человек”.

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По словам Харченко, в ряды Вооруженных сил призвано уже 1,6 тыс. чел., и во время дополнительной мобилизации планируется призвать еще 1,4 тыс. чел. Он напомнил, что, кроме того, сформирован 12-й Киевский батальон самообороны численностью около 400 человек, который также принимает участие в боевых действиях на востоке страны. Харченко сообщил, что киевляне есть и в составе батальонов “Азов”, “Днепр”, “Шахтерск”.

Кроме того, в зоне АТО находятся батальоны, сформированные Министерством внутренних дел: “Киев-1” и “Золотые ворота”.

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Харченко сообщил, что, по данным комиссии, базовые потребности 12-го батальона (питание, обеспечение обмундированием и средствами защиты) удовлетворены полностью. Финансирование этих нужд происходит за счет благотворительной помощи.

В сессионном зале Киевсовета также выступил заместитель председателя 12-го Киевского батальона Антон Шаповал, который сообщил, что в ближайшее время будет расширение количества батальона на около 200 чел. Эти люди будут заняты на тяжелой военной технике. Кроме того, он сообщил, что военные в батальоне нуждаются в обновлении обмундирования, которое уже износилось. Также, по его словам, есть потребность в касках для бойцов материально-технического обеспечения и во внедорожниках. Он подчеркнул, что бойцы, которые находятся непосредственно на поле боя, обеспечены касками и бронежилетами.

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В свою очередь заместитель начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Симон сообщил, что в составе столичного управления сейчас формируются 4 батальона спецназначения общей численностью 1,3 тыс. чел. Для обеспечения потребностей бойцов этих батальонов необходимо 77 млн. грн. Сейчас в состав батальонов зачислено 485 человек, из них уже находятся в зоне АТО 194 бойца в батальоне “Киев-1”.