Некоторые переселенцы из зоны АТО не хотят работать - губернатор Киевщины

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра на заседании регионального штаба по временному размещению граждан Украины, выезжающих из районов проведения АТО и Автономной Республики Крым. Во время заседания обсуждалась ситуация с вынужденными переселенцами на Киевщине, состояние их обеспечения предметами первой необходимости, жильем и работой, сообщается на официальной странице губернатора Киевской области в сети Facebook.

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"Есть проблема адаптации переселенцев. Сталкиваемся с тем, что некоторые люди не хотят работать, не хотят ничего делать. Мы должны обеспечить им возможности и условия полноценно жить и работать. Но переселенцы, которые безосновательно не работают, априори не могут жить лучше, чем жители Киевской области", - заявил Шандра.

Шандра сообщил, что "в Киевской области в качестве вынужденных переселенцев сегодня зарегистрированы 2963 человека. Есть еще около 1300 свободных резервных мест для размещения. Всего за весь период в штаб Киевской области обратились 5546 человек. Расселили за весь период - 3 693".

Он рассказал, что установить точное количество людей, прибывающих в область с востока, очень сложно.

"Не все к нам обращаются, некоторые люди селятся у родственников и не регистрируются. Мы не знаем, когда завершится АТО, сколько времени еще пройдет. Поэтому нам нужно наработать варианты на случай, если события будут разворачиваться по тяжелому сценарию", - подчеркнул Шандра.