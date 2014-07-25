Неизвестные по телефону "заминировали" "5 канал" и станцию метро "Вокзальная"
Сегодня на спецлинию «102» на протяжении 15 минут поступило шесть анонимных сообщений о минировании различных объектов в Киеве, в том числе и здании «5 канала».
Как проинформировали УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, проверка сообщений проводится специалистами и работниками Печерского, Подольского и Голосеевского районных управлений милиции, а также линейного управления в метрополитене. Одно из сообщений передано для проверки в транспортную милицию.
На место выехали специалисты взрывотехнических служб, кинологи и работники ГСЧС.
Сведения о происшествии внесены в Единый учет соответствующих районных управлений столичной милиции. Решается вопрос об открытии уголовных производств по данным фактам.
Правоохранители принимают все необходимые меры, направленные на установления лиц, сообщивших о минировании.
В дальнейшем нарушителей ожидает ответственность согласно Уголовному кодексу – к 8 годам лишения свободы.