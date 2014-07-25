Чиновники проверили столичные велодорожки, организовав велозаезд

В столице состоялся велозаезд городских чиновников и активистов Киевской городской федерации велосипедного спорта с целью проверить состояние велодорожек в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, участие в заезде приняли директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Сергей Садовой и председатель Святошинской райгосадминистрации Александр Кулик.

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Во время велозаезда на отрезке от станции метро «Житомирская» до станции метро «Святошин» его участники столкнулись с проблемой неправильной парковки транспорта. Так, много автомобилей припарковано на велодорожках. Кроме того, случались отдельные пешеходы, которые принципиально отказываются сходить с велодорожек на тротуар.

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«Для улучшения состояния столичных велодорожек необходимо привлекать архитекторов. Конечно, проще закладывать велодорожки на территориях, которые только строятся, чрезвычайно сложная ситуация в таких старых районах, как Подол. Что касается благоустройства, то мы сделаем все необходимое, чтобы улучшить условия для передвижения киевлян на велосипедах», – пообещал Садовой.