В Киеве ищут альтернативные источники энергии: дефицит газа в столице уже достигает около 50%

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующие вопросы были обсуждены на оперативном совещании под председательством первого заместителя председателя КГГА Игоря Никонова, на которое, кроме столичных монополистов отрасли, были приглашены компании, предлагающие собственное решение проблемы снижения использования природного газа как основного вида топлива.

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Как отмечалось на совещании, учитывая проблемы обеспечения страны природным газом, актуальным остается экономное использование энергоносителей и энергосбережение. По данным КГГА, сейчас дефицит газа в столице достигает около 50% от потребности, поэтому городские власти начали активную работу по подготовке к зиме в таких условиях.

В частности, одним из предложенных вариантов является установление модульных котельных, которые используют пелеты для генерации тепла. По информации специалистов, пелеты изготовляют из опилок, стружки, отходов сельского хозяйства, и они имеют высокую теплоотдачу. Стоимость такой энергии будет ниже той, которая производится с использованием природного газа.

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Отмечалась также и необходимость введения мер по энергосбережению и уменьшению потерь тепла. Никонов поручил директорам профильных департаментов стимулировать руководителей муниципальных заведений столицы к экономному использованию энергоресурсов, в том числе за счет элементарного утепления окон и дверей, замены выбитых оконных стекол и т.п.

Еще одним методом снижения потребления природного газа, предложенным на совещании в КГГА, является использование специальных установок, которые контролируют температуру воздуха окружающей природной среды и температуру в отапливаемом помещении, и в зависимости от необходимости помогают экономить энергоносители.

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Также первый заместитель председателя КГГА поручил провести работу с руководителями коммерческих структур, которые используют природный газ, чтобы они, по возможности, начали внедрять энергосберегающие технологии на своих предприятиях и применяли альтернативные виды топлива.