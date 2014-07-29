В Киеве 2 августа из-за жары не состоятся сельскохозяйственные ярмарки

Киевской городской государственной администрацией принято решение о временном прекращении проведения ярмарочных мероприятий 2 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской госадминистрации, традиционные сельскохозяйственные ярмарки проводиться не будут в связи с жарой с целью предотвращения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей.

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