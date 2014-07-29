В Киеве появились лавочки в виде очков и разноцветных карандашей

В Киеве появились два новых арт-объекта, которые находятся на улице Ярославов Вал.

Одна из лавочек сделана в виде разноцветных карандашей, другая - в виде очков.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2009 году на Пейзажной аллее в Киеве, где Министерство иностранных дел Украины получило земельные участки для застройки, активисты обустроили детский сквер с разными арт-объектами.

Основной целью этой инициативы было предотвращение застройки Пейзажной аллеи, однако сквер быстро стал одним из самых популярных мест отдыха киевлян и гостей украинской столицы. Со временем арт-объекты появились почти на всем протяжении аллеи, а также продолжают появляться по всему Киеву.