В Киеве появились лавочки в виде очков и разноцветных карандашей
15:28, 29 июля 2014Киев
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В центре Киева продолжают появляться новые арт-объекты.
В Киеве появились два новых арт-объекта, которые находятся на улице Ярославов Вал.
Одна из лавочек сделана в виде разноцветных карандашей, другая - в виде очков.
Как ранее сообщал УНИАН, в 2009 году на Пейзажной аллее в Киеве, где Министерство иностранных дел Украины получило земельные участки для застройки, активисты обустроили детский сквер с разными арт-объектами.
Основной целью этой инициативы было предотвращение застройки Пейзажной аллеи, однако сквер быстро стал одним из самых популярных мест отдыха киевлян и гостей украинской столицы. Со временем арт-объекты появились почти на всем протяжении аллеи, а также продолжают появляться по всему Киеву.
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