В Киеве заработает модельный офис по предоставлению админуслуг, где прием документов займет 7-10 минут

Правительство по предложению Министерства юстиции приняло решение о внедрении пилотного проекта и начале функционирования модельного офиса по предоставлению административных услуг в Киеве, работа которого будет распределена по принципу фронт-офис и бэк-офис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время брифинга в Кабинете министров.

Петренко напомнил, что правительство подало в парламент ряд законопроектов, связанных с «очисткой» государственного аппарата и упрощением предоставления админуслуг.

"Данные законы были приняты в первом чтении. Мы понимаем, что сейчас парламент живет своей жизнью, вступил уже в предвыборную кампанию, но я хочу официально заявить, что без этих реформ народные депутаты не имеют права ехать к своим избирателям по Украине. Правительство по предложению Министерства юстиции приняло решение о внедрении пилотного проекта и начале функционирования модельного офиса в Киеве, где будет внедрена абсолютно новая философия взаимоотношений между потребителем и государственным органом в предоставлении административных услуг", - сказал он.

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По его словам, предоставление админуслуг у граждан ассоциируется исключительно с коррупцией органов государственной власти, сложными бюрократическими процедурами, очередями, огромным количеством возвратов документов, постоянным конфликтом на уровне гражданин – чиновник и тому подобное.

"Сейчас мы предлагаем новую модель предоставления админуслуг гражданам. Предлагаются новшества, которые превратят поход граждан к государственному служащему в качественный сервис. Эти новшества действительно очень простые, но эффективные", - отметил Петренко.

В частности, по его словам, предлагается распределить работу сотрудников модельного офиса по принципу фронт-офис и бэк-офис.

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«Фронт-офис – это та часть сотрудников, которая общается исключительно с гражданами. Но при этом они не будут иметь никакого влияния на принятие решения по делу», - объяснил Петренко.

Он отметил, что работа офиса начинается с того, что гражданина встречает менеджер зала, который направляет в нужную электронную очередь и помогает в получении соответствующего билета. После этого граждане ожидают свою очередь в комфортной среде и наблюдают за процессом. При этом на любом этапе регистрации прав доступны консультации специалистов. Вместе с тем, для регистрации заявления гражданин ничего не должен заполнять собственноручно - это делает оператор в электронной форме. Заявитель проверяет и подписывает распечатанное заявление.

«После того, как заявление или анкета заполнено и заверено, они попадают в бэк-офис и распределяются по принципу случайного выбора свободного регистратора. В бэк-офисе будут работать специалисты, которые уже не будут иметь контакта с потребителями. Они получают отсканированные пакеты документов через электронный сервис и принимают окончательное решение о совершении того или иного действия», - рассказал Петренко.

Он отметил, что именно разделение на фронт-офис и бэк-офис является чрезвычайно важным для преодоления коррупции в сфере предоставления административных услуг.

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«Мы посчитали, что при таком подходе срок обработки документов по регистрации квартиры уменьшается в 5-7, а то и 10 раз. Например, сейчас время приема документов в модельном офисе составляет 7-10 минут, а раньше это происходило минимум 40 минут, - отметил министр юстиции. - Такого рода реформы являются чрезвычайно важными, поскольку их может ощутить каждый. Если до сих пор человек приходил и занимал очередь с ночи, то сейчас он может получить такую услугу за 10-15 минут - именно это является проявлением того, что государство начинает ориентироваться на гражданин, а не наоборот».

По словам министра, ожидается, что с сентября схема работы столичного модельного офиса будет распространена на предоставление административных услуг по всей Украине.

Новое отделение регистрационной службы ГУ юстиции расположено в городе Киеве по улице Народного ополчения, 1. Это отделение обслуживает все районы столицы.