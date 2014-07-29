Кличко: зима будет непростой, температура отопления будет понижена

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэра Киева, об этом Кличко сказал во время инспекции работы одного из столичных ЖЭКов в Дарницком районе.

«Нужно говорить честно - у нас будет непростая зима. И мы должны сделать все, чтобы эта зима прошла для жителей столицы как можно безболезненно. Нам нужно доводить информацию до населения о важности внедрения энергосберегающих технологий, утепления домов и дополнительного обогрева, если необходимо, электроприборами, а не газовыми конфорками», - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что непростая ситуация с подготовкой к отопительному сезону сегодня не только в столице, но и по всей Украине.

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«Для того чтобы аккумулировать газ для отопления жилья в столице зимой, было приостановлено снабжение горячей воды жилых зданий. Зимой нам придется снизить температуру при отоплении на 1-2 градуса. Мы должны доводить информацию до населения о важности внедрения энергосберегающих технологий», - сказал Кличко.

Городской голова также дал задачу проверить коммуникации и электрические сети, чтобы подготовиться к повышению потребления электроэнергии во время отопительного сезона.