В Киеве для переселенцев с востока создали "Донбасский квартал" (фоторепортаж)

12:05, 30 июля 2014
Киев
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В ангаре заброшенного завода живут несколько сотен переселенцев из Донбасса.

В Киеве появился "Донбасский квартал". На территории заброшенного завода возле станции метро "Выдубичи" поселились переселенцы из восточных областей Украины.

Они спят в ангаре, обедают в специально обустроенной столовой, а белье сушат на улице. Среди переселенцев много детей.

Видео ТСН
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