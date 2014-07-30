В Киеве для переселенцев с востока создали "Донбасский квартал" (фоторепортаж)
12:05, 30 июля 2014Киев
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В ангаре заброшенного завода живут несколько сотен переселенцев из Донбасса.
В Киеве появился "Донбасский квартал". На территории заброшенного завода возле станции метро "Выдубичи" поселились переселенцы из восточных областей Украины.
Они спят в ангаре, обедают в специально обустроенной столовой, а белье сушат на улице. Среди переселенцев много детей.
Видео ТСН
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