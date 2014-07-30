Киевский зоопарк пополнился двумя полосатыми гиенами (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, животные в столицу прибыли из Харькова из частного питомника примерно месяц назад.

Сейчас посетители зоопарка уже могут увидеть их на «Острове зверей».

Пара гиен получила имена Хасан и Тера. Это молодые гиены, которым нет еще и года.

Как отмечается, гиены ведут ночной образ жизни, поэтому днем прячутся в тени и спят, а наиболее активны они утром и вечером.

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Полосатые гиены имеют наибольший ареал обитания - от Северной и Северо-Восточной Африки через всю Переднюю, Малую и Среднюю Азию. Они близкие родственники пятнистых гиен. Но полосатая гиена имеет гораздо меньший «вокальный репертуар», чем гиена пятнистая, она только рычит, визжит и издает некоторые другие звуки, отмечают специалисты зоопарка.