В Киеве задержали снайпера "ЛНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре службы безопасности Украины.

«СБУ задержала в Киеве гражданина Украины Г., жителя Луганщины, который был снайпером у террористов т.н. «ЛНР» и принимал участие в боевых действиях против сил АТО», - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, еще в рядах советской армии Г. освоил военную профессию снайпер-стрелок. «В июне-июле с.г., подчиняясь одному из главарей террористов «ЛНР» Бакаю, принял участие в более десяти вооруженных противостояниях боевиков с украинскими военными, в частности, вблизи сел Роскошное, Металлист, пгт Станица Луганская», - сообщили в пресс-центре.

Также, по данным СБУ, из снайперских позиций он обстреливал украинских силовиков, которые освобождали город Лисичанск.

Читайте такжеВ Харькове задержали снайпера двух чеченских кампаний«Испугавшись наступления сил АТО и осознавая неотвратимость наказания, снайпер бежал в столицу, стараясь затеряться среди других переселенцев с востока», - отмечается в сообщении.

В СБУ добавили, что, по словам задержанного, за участие в боевых действиях на стороне бандформирований он получал вознаграждение в российских рублях.

Следователями СБУ начато уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Боевик содержится под стражей.