В Киеве неизвестные разгромили стройплощадку, где строят жилье для военнослужащих

Десятки неизвестных в масках, вооруженные дубинками и арматурой окружили территорию, после чего они выломали ворота, разгромили административные и бытовые помещения, пишет Газета.ua. Кроме того, была вынесена или повреждена строительная техника.

Как сообщает издание, собственности строителей и военных был нанесен значительный материальный ущерб. Прибывшие на место инцидента малочисленные правоохранители не смогли воспрепятствовать действиям неизвестных.

На территории бывшего военного городка N 195 возводится жилье для семей военнослужащих за счет инвесторов. Как утверждают представители застройщика, они стали жертвой банды вымогателей, которые требуют «отступные» за возможность продолжения строительства. Неизвестные в камуфляже и масках вымогают деньги у строителей, периодически совершая набеги на объект, разрушая технику, избивая рабочих, терроризируя своими набегами местных жителей.

В Министерстве обороны стройку считают законной и называют налетчиков рейдерами и провокаторами, главной целью которых является перераспределение земельных ресурсов.

Напомним, что согласно директивы Министерства обороны от 20 апреля 2004 года, фонды военного городка N 195 были переданы для увеличения жилого фонда служебного жилья. Ход строительства неоднократно проверялся контролирующими органами. Так, в апреле и сентябре 2013 года проектировку строительства осуществляла Счетная палата Украины, в июне 2013 года - департамент земельных ресурсов КГГА, в ноябре 2013 года - Государственная экологическая служба и Городская станция защиты зеленых насаждений, в феврале 2014 года - Киевская прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере. Результаты всех поверок подтвердили законность строительства жилья для семей военнослужащих на данном участке.