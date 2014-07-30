В Киеве переселенцам из Крыма предлагают бесплатное обучение украинскому языку

Ее инициировали активисты, которые еще в 2012 году запустили проект по изучению украинского языка в восточных и южных областях страны.

Как сообщили корреспонденту Крым.Реалии организаторы, учебный курс должен был начаться в сентябре, но в связи с наплывом вынужденных переселенцев, было решено открыть обучение уже в июле.

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«Мы совсем недавно объявили набор, но уже имеем более пятидесяти желающих учиться. Первая группа уже начала обучение, на очереди – вторая», – рассказала координатор бесплатных курсов украинского языка Анастасия Розлутская.

Как отметили в организации «Крымская диаспора» большая часть крымчан, которые вынужденно переехали в центральные области Украины, с трудом говорят на украинском, поскольку большую часть жизни провели в русскоязычной среде.

«В Киеве, конечно же, никто не дискриминирует русскоговорящих крымчан, которые не могут говорить по-украински. Но, безусловно, когда люди попадают здесь на работу, знание украинского для них является необходимым. Без этого им сложнее разбираться с документами, общаться с коллегами и выполнять служебные обязанности», – отметил глава общественной организации Анатолий Засоба.

Курс для переселенцев рассчитан на полтора месяца. По желанию выпускники могут продолжить обучение в рамках программы, по которой занимаются киевляне. Она начнется в сентябре этого года.