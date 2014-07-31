Началось пленарное заседание Киевсовета

Как передает корреспондент УНИАН, он объяснил, что заседание созвано в связи с необходимостью рассмотрения трех важных и безотлагательных для города вопросов по финансированию и других вопросов, которые не были рассмотрены на предыдущем заседании.Читайте такжеКиевсовет три часа пересматривал повестку дня сегодняшнего заседания

Голосование на сегодняшнем заседании будет происходить уже в электронной системе, а не так, как до этого - путем поднятия рук и работы счетной комиссии.

В зале уже зарегистрировано 85 депутатов.

Резников объяснил, что мэр города Виталий Кличко отсутствует на сегодняшнем заседании, поскольку сейчас в Верховной Раде Украины решается вопрос финансирования столицы, а, следовательно, он там будет отстаивать интересы столицы и ее жителей.