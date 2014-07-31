В Киеве переселенцы могут получить консультации по трудоустройству по «горячей линии»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в каждом из десяти районов работает телефонная «горячая линия», позвонив по номеру которой, вынужденные переселенцы могут оперативно получить консультацию и разъяснение по вопросам регистрации, перерегистрации в районном центре занятости. Также здесь предоставляют информацию об услугах Государственной службы занятости, ситуации на региональном рынке труда, порядке регистрации, предоставления социальных услуг, выплате материальной помощи по безработице, доступ к базе вакансий г. Киева.

Напомним, что специалисты Киевского городского центра занятости предоставляют консультации по вопросам занятости и осуществляют поиск работы переселенцам из АР Крым и Донбасса на Центральном железнодорожном вокзале (второй этаж, правое крыло, VIP-зал). Специалисты работают в составе Регионального штаба. Консультации можно получить по номерам телефонов: (096) 213-46-69; (044) 481-14-96.

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Киевский городской и Районные центры занятости работают с понедельника до четверга с 9:00 до 18:00 без обеденного перерыва, в пятницу центры работают с 9:00 до 16:45 без обеденного перерыва.

Телефон «горячей линии» столичной службы занятости: (044) 245-17-17. Расположен городской центр по адресу: ул. Жилянская, 47-б.

Контакты районных центров занятости:

Голосеевский районный центр занятости (ул. Ломоносова, 10), (044) 257-52-48;

Дарницкий районный центр занятости (ул. Заслонова, 22), (044) 567-60-97;

Деснянский районный центр занятости (ул. Каштановая, 7), (044) 547-17-07;

Днепровский районный центр занятости (ул. Радужна, 9-а), (044) 542-67-45;

Оболонский районный центр занятости (ул. Петра Панча, 7-б), (044) 462-44-77;

Печерский районный центр занятости (ул. Гайдара, 50 (3-й этаж), (044) 277-36-61;

Подольский районный центр занятости (ул. Маршала Гречко, 20-а), (044) 427-09-78;

Святошинский районный центр занятости (ул. Я.Коласа, 19-а), (044) 403-04-39;

Соломенский районный центр занятости (ул. Гайдара, 50 (3-й этаж)), (044) 277-36-53;

Шевченковский районный центр занятости (ул. Я.Коласа, 19-а), (044) 403-83-19.

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Как сообщал УНИАН, из-за военной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, которая продолжается с апреля, свои дома были вынуждены покинуть десятки тысяч граждан.

По данным Межведомственного координационного штаба по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции, по состоянию на 30 июля в Киеве принято 9 тыс. 475 вынужденных переселенцев из зоны АТО.