Киевсовет утвердил план мероприятий по экономии бюджетных средств

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Киевсовета. «За» проголосовали 73 депутата, 1 был против, 15 - воздержались.

Докладывая по этому вопросу, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников сообщил, что решение включает два разделы, один из которых касается конкретно экономии средств, другой предусматривает мероприятия, которые позволят привлечь дополнительные средства в бюджет столицы в этом году.

Поскольку в прошлый раз большинство депутатов отказались голосовать за этот проект, документ в течение недели дорабатывался, в результате чего был учтен ряд замечаний, добавил Старнников.

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В свою очередь, директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик, который был содокладчиком по этому проекту решения, отметил, что разработанные мероприятия не могут отменять никаких показателей бюджета столицы на этот год, и что решение о бюджете Киева на 2014 год остается главным. По его объяснению, каждое утвержденное сегодня мероприятие будет имплементировано в решение о бюджете столицы.

Реагируя на замечание депутатов Киевсовета, что ранее они требовали также учесть в ряде мероприятий и отмену расходов на праздничные мероприятия в городе, за исключением Дня Независимости и Нового года, Репик сообщил, что одним из пунктов это предусмотрено. Городская власть, по его словам, полностью согласна, что не время тратить средства на праздничные мероприятия.

Согласно озвученной Странниковым информации, в результате реализации решения в бюджет города удастся мобилизовать около 856 млн грн, и еще 263 млн грн можно будет сэкономить.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля депутаты Киевсовета отказались поддержать план мероприятий городской власти по экономии бюджетных средств.

Тогда Странников проинформировал, что в проекте есть два основных раздела, один из которых предусматривает мероприятия по мобилизации средств в доходную часть, второй - мероприятия по экономии расходов из бюджета столицы. В частности, для экономии средств предлагалось сохранение на нынешнем уровне расходов на энергоресурсы в бюджетных учреждениях, заключение договоров с предпринимателями об аренде земли, что дало бы поступления в бюджет; проведение работы с руководителями предприятий, которые платят своим работникам заработную плату меньше минимальной, из-за чего бюджет не получает в рассчитанном объеме налоги с доходов физических лиц и тому подобное.

“Сумма, которая, как предполагается, будет получена от реализации всех мероприятий, ориентировочная. До копейки сейчас тяжело просчитать. Но это 263 млн грн, которые мы планируем сэкономить, и около 800 млн грн попытаемся мобилизовать”, - сказал Странников.