КГГА советует киевлянам вместо ожидания горячей воды купить бойлеры

Киевские власти уже начали энергоаудит всех домов в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк.

Он посоветовал киевлянам устанавливать в квартирах бойлеры и нагреватели.

Также Костюк призвал жителей столицы с пониманием отнестись к экономии газа в самых благоприятных для этого условиях – летом.

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«Мы уже обратились к ведущим поставщикам электрического оборудования, чтобы в Украину были завезены недорогие социально доступные бойлеры и нагреватели, и будем делать все для того, чтобы разрешительная процедура была упрощенной», – также сообщил Костюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поставил задчу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

18 июля ПАО «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении газоснабжения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельные предприятия.

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В связи с решением правительства об ограничении газоснабжения теплоисточников «Киевэнерго» в городе без горячей воды остаются более 5 тыс. потребителей.

В КГГА заявили, что количество домов, отключенных от горячего водоснабжения, будет увеличиваться, поскольку Киев должен сэкономить определенное количество газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

29 июля Киевский городской голова Виталий Кличко призвал киевлян к внедрению энергосберегающих технологий в своих домах и предупредил о планах снизить температуру отопления на 1-2 градуса в условиях дефицита газа.