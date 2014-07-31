Кличко объяснил, почему в Киеве пришлось ограничить подачу горячей воды

Сегодня столичная власть вынуждена экономить на газе, чтобы киевляне имели горячую воду и отопление зимой. Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

"Сегодня во многих районах столицы отсутствует горячая вода, так как осуществляется экономия газа. На сегодняшний день нет поставок газа из Российской Федерации. Добытый газ идет на заполнение газохранилищ. Это требование Кабмина. И мы с пониманием относимся к этому решению. Потому что нам зимой требуется отопление и горячая вода. Надеюсь, киевляне также с пониманием отнесутся к временным неудобствам, учитывая ситуацию в Киеве и в государстве", - отметил Кличко.

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Он также обратился к жителям Киева с просьбой использовать энергосберегающие технологии в своих домах. "А мы, как столичные власти, сделаем все, чтобы зиму пережить без катаклизмов, и чтобы у киевлян в помещениях было и отопление, и горячая вода", - подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. На 30%, а для бюджетных организаций - на 10%.

18 июля ПАО «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении газоснабжения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельные предприятия.

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В связи с решением правительства об ограничении газоснабжения теплоисточников «Киевэнерго» в городе без горячей воды остаются более 5 тыс. потребителей.

В КГГА заявили, что количество домов, отключенных от горячего водоснабжения, будет увеличиваться, поскольку Киев должен сэкономить определенное количество газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

29 июля Киевский городской голова Виталий Кличко призвал киевлян к введению энергосберегающих технологий в своих домах и предупредил о планах снизить температуру отопления на 1-2 градуса в условиях дефицита газа.