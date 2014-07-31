Немецкие специалисты помогут Киеву оптимизировать туристическую отрасль

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА), в сентябре-октябре Управление туризма и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) запустят совместный проект, в рамках которого будет проведен ряд социологических опросов для определения количественных и качественных показателей туристических потоков в столицу.

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Как отмечают в Управлении, на сегодняшний день нет четкой системы подсчета туристов, прибывающих в Киев, не определены целевые группы. Это негативно влияет на развитие туризма как отрасли экономики и перспективного сектора для привлечения инвестиций.

Совместный проект поможет получить социально-экономические показатели влияния туризма на экономику города, а также рассчитать инвестиционную привлекательность проектов туристической отрасли. Кроме этого, в ходе реализации проекта будут получены показатели общего количества туристов, прибывающих в Киев, целевых групп, а также срок их пребывания и категории интересов.