Потребители потрясены "инопланетными" платежками, которые присылает "Киевоблгаз"

Люди говорят, что им внезапно повышают тарифы, а кроме того, присылают платежки, которые в разы превышают реальное потребление, говорится в сюжете ТСН.

У броварчанки Елены лопнуло терпение, потому что платить по новым тарифам женщине невмоготу.

"Раньше за газ приходило 43 грн., потом 46, потом 60, а сейчас 70", - жалуется женщина.

В броварском отделении Киевоблгаза повышение тарифов Елене объяснили весьма оригинально: мол, сейчас нет горячего водоснабжения, а потому ставка за газ в несколько раз больше.

А вот самые потрясающие чудеса арифметики от Киевоблгаза рассказывает житель села Красиловка. Он говорит, что по селу регулярно ходят проверяющие, а вот счета присылают как будто с другой планеты.

"Когда приходит платежка, всегда цифры идут завышены в 2-3 раза, к оплате идет сумма 500-600 гривен за месяц, а по факту я в прошлом месяце заплатил всего 9 гривен", - говорит мужчина.

Объяснение таких подозрительных действий Киевоблгаза ТСН пытается получить на месте. Впрочем, говорить без руководства там не хотят.

По сообщениям СМИ, главный поставщик газа Киевщины принадлежит скандальному газовому олигарху Дмитрию Фирташу. В центральном офисе Киевоблгаза официальный запрос ТСН рассматривали два дня. На камеру говорить не захотели и ограничились письменным ответом.

"Постановлением НКРЭ номер 420 с первого мая этого года установлены новые розничные цены на природный газ для потребностей населения. Таким образом, государство повысило стоимость газа, что и могло вызвать вопросы у потребителей", - ответили в офисе.

А вот для чего людям присылают платежки с рекомендованной суммой к уплате, которая местами в 60 раз превышает реальные цифры, из ответа непонятно. В Киевоблгазе советуют каждому потребителю обращаться за разъяснениями лично.