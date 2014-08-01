В Киеве трудоустроено почти 1,3 тысячи переселенцев из восточных областей и Крыма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов.

По его словам, своевременно и в полном объеме получают пенсии и социальные выплаты свыше 1,3 тыс. переселенцев, 385 детей устроены в детсады, в школы пойдут 427 детей переселенцев.Читайте такжеВ Киеве переселенцы могут получить консультации по трудоустройству по «горячей линии»

Как сообщал УНИАН, из-за военной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, продолжающейся с апреля, свои дома были вынуждены покинуть десятки тысяч граждан.

По данным Межведомственного координационного штаба по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции, по состоянию на 30 июля в Киеве принято 9 тысяч 475 вынужденных переселенцев из зоны АТО.